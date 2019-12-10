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Какие фонды освободят от обязательного аудита

Благотворительные фонды, чей оборот не превышает 3 млн рублей, могут быть освобождены от обязательного финансового аудита, пишет «Парламентская газета».

Комитет Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности 10 декабря с рядом замечаний поддержал к первому чтению соответствующий правительственный законопроект.

По словам члена комитета Мухарбека Барахоева, проект закона совершенствует механизм проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности благотворительных фондов.

«В настоящее время любая некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме „фонд“, в том числе благотворительная, обязана проводить аудит независимо от годового оборота средств и состояния баланса, — пояснил сенатор. — Но следует отметить, что проведение аудиторской проверки для небольшого благотворительного фонда требует существенных затрат и является значительным финансовым бременем».

Барахоев отметил, что законопроект устанавливает, что обязательный аудит может фондом не проводиться, если годовой оборот организации составил менее 3 млн рублей.

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