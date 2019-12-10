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Комиссии за внутрибанковский роуминг отменили

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете начисления повышенной комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемого банковского роуминга.

Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физлицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — говорится в принятом законе.

Ранее в ФАС, комментируя законопроект поясняли, что она не содержит избыточных регуляторных барьеров для кредитных организаций, так как за банками сохранится право на свободное установление размера комиссионного вознаграждения при соблюдении установленных принципов справедливой тарификации

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