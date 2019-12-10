Госдума еще заморозила накопительную пенсию

Это борьба с умниками, которые прописаны на льготных территориях, а сами проживают на обычных тер...
Помимо гос измены, почему не стоит вопрос о конфискации имущества? Если конфискация имущества и о...
Увела сотрудников и себя из Софмара, сегодня перезвонили и спросили: "вы подтверждаете что хотите...
Возвращала, геморройно очень. Два раза писала письма с приложением документов, возвращала 2тыс. м...
На людей оформляит займы турбозайм если не брали займ по вашим паспортным данным внутрение раслед...
мелочь ловят, а сами тоннами деньги тырят. Бедная страна, нищие люди, геноцид. притеснения. обман...
Для этого достаточно любого документа и обычного сканера, так что всегда следите, что подписывает...
Весь бизнес России действует по презумпции виновности. Т.е. по умолчанию ты уже виновен. И доказа...
Ага, доначислят за контрагента НДС,и можешь доказывать, можешь не доказывать, можешь на баяне игр...
так, уважаемые коллеги, теперь помимо того, что внимательно смотрим что именно подписываем, еще и...
Это, наверное, согласованная реклама. А кто платит, тот и заказывает музыку, как известно.Франчи ...
как им взбредет , в "левую ногу"
Коллеги, выручайте. Заплатил185 т.р страховых -1% свыше 300 т.р. за 2019г. Как мне написать заявл...
Один запрос на выписку висит без ответа с 06.11.2019, второй с 18.11.2019. И еще заметил у пары И...
сегодня воспользовалась этим лайфхаком. Удобно, учитывая, что ведомость на выплату по безналу и р...
Подскажите пожалуйста, если мы брали потребительский кредит в 2014 году, и купили дом в собственн...
Это не для вас. Мало того, что это НДФЛ, а не УСН или страховые взносы, так и вы еще и не налогов...
Есть несколько вариантов, там есть "если вы еще не сидите ...", socratify.net дает мой. Сама я ли...
Сейчас разберусь и все сделаю, как надо:)) Заполняю форму через сайт налог.ру ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛА...
Сейчас разберусь и все сделаю, как надо:)) Заполняю форму через сайт налог.ру ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖНО...
Вообще-то "То, что вы пока ещё на свободе - не ваша..."
Установить часовую ставку для специализированных профессий...
Выход там же где вход:1 Снизить зарплатные налоги 2 Не облагать минимум МРОТи как миленьких всех ...
Не нашел нигде комментария относительно такого нюанса. А если я продаю не всю свою долю, а только...
Сегодня на вебинаре сказали, что также в случае подачи работником заявления о бумажном/электронно...
АХАХАХАХАХАХАХАХА. Алё, гражданин, вы в России. Вы виновны по умолчанию, и в чем именно, определя...
Ну так МРОТ на 2020 год увеличивается)))
Если вы напишете заявление на сохранение бумажной ТК, то и при переходе на другую работу следующи...
Лично на меня СЗВ-К сдавался 2 раза- первый раз в 2003 году- как раз после этого всем работающим ...
если нельзя зайти в конфигуратор, то как в облаке делаются резервные копии?...
Формально - да. Но фактически нам уже несколько раз шли навстречу (кажется, за последние 4 года р...
бездельника заменили на лентяя, а так реклама висит, как и висела ......
Платить один раз в год взносы можете, но это неудобно для равномерного уменьшения налога. По идее...
Греф же вроде бы пояснял, что у них там точка G, т.е. чувствительности есть. У простого народа ни...