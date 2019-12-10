Госдума еще заморозила накопительную пенсию

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты будут направляться в страховую часть до 2022 года.

Госдума приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной части пенсии на год, пишут РИА Новости.

Согласно документу, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты будут направляться в страховую часть до 2022 года. Кроме того, закон обязывает ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части страхового взноса на финансирование страховой пенсии.