Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба регионального правительства

«Я принял решение, и, наверное, это решение позитивно воспримут большинство жителей Ленинградской области, — субботу, 28 декабря, объявить рабочим днем, для того, чтобы большинство семей жителей Ленинградской области смогли подготовиться к прекрасному празднику — Новому году, и 31 декабря дать возможность всем семьям, всем жителям собраться у себя в квартирах, в домах, чтобы подготовиться к встрече Нового года, ну, и для того, чтобы у всех было прекрасное новогоднее настроение», — цитирует Дрозденко ТАСС.

Это уже седьмой регион, в котором перенесли выходной день. Ранее такое решение приняли власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Ставрополья, Псковской, Томской и Кировской областей.

В Санкт-Петербурге, соседнем с Ленобластью регионе, выходной день не переносили. Кроме того, в Комитете по труду и занятости Смольного «Фонтанке» объяснили, что на уровне региона нельзя объявить 31 декабря выходным. Такие решения глава региона может принимать только в адрес своих подчиненных — бюджетников.