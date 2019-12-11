Как унитарному предприятию учитывать безвозмездно полученное имущество

Амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием от собственника имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение, подлежит амортизации у данного унитарного предприятия.

Получая имущество безвозмездно от собственника имущества этого предприятия, унитарное предприятие не несет фактических расходов по его приобретению. При этом стоимость такого имущества не учитывается в составе доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

Учитывая изложенное, при получении унитарным предприятием имущества от собственника имущества унитарного предприятия в оперативное управление или хозяйственное ведение, его первоначальная стоимость будет равна нулю.

При этом, в случае если имущество передается в уставный фонд унитарного предприятия, то стоимостью этого имущества признаются документально подтвержденные расходы на его приобретение (создание), осуществленные в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/92196 от 28.11.2019.