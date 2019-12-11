Для работодателей введут новые обязанности и новые штрафы

В отдельных субъектах РФ будет проведен эксперимент с использованием мер, направленных на совершенствование механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов.

Текст соответствующего законопроекта был опубликован накануне на федеральном портале. Провести эксперимент с 2021 по 2026 год планируется в семи регионах:

Республике Саха (Якутия);

Алтайском крае;

Воронежской области;

Нижегородской области;

Орловской области;

Свердловской области;

Тверской области.

Напомним, ранее панировалось запустить эксперимент только в 5 регионах и продлиться он должен был до конца 2025 года.

Кроме того, на днях выложили новый текст проекта поправок в КоАП. Если в раннем проекте штрафы для работодателей из экспериментальных регионов за отказ в приеме инвалидов по квоте составляли до 300 тыс рублей, то в новом проекте штрафы скоромнее – до 50 тыс рублей на юрлицо.

В вышеназванных регионах будут созданы фонды содействия трудоустройству и занятости инвалидов.

В законе прописаны обязанности работодателей:

· выполнять квоту для трудоустройства инвалидов;

· ежемесячно представлять в ЦЗН информацию о потребности в работниках из числа инвалидов для замещения свободных рабочих мест и вакантных должностей, о свободных специальных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, сведения о трудоустроенных инвалидах.

Работодатели, получившие финансовую помощь за счет средств фонда содействия трудоустройству и занятости инвалидов, в том числе на создание специальных рабочих мест для инвалидов, дополнительно обязаны предоставлять в ЦЗН информацию о длительности работы трудоустроенных с использованием вышеуказанной финансовой помощи инвалидов.

Если работодатель не трудоустроил заданное количество инвалидов, он будет платить компенсацию в фонд содействия. Размер компенсации – прожиточный минимум за каждого непринятого на работу инвалида.

При этом придется платить и штраф, и компенсацию.

Между тем государственные и муниципальные организации платить компенсационную выплату не будут.