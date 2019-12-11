Чем меньше зарабатывает человек, тем больше он платит налогов

О (не)справедливости налоговой (в т.ч.пенсионно-социальной) системы РФ размышляет Terra_Buh на нашем форуме.

– с дохода от 865 000р. нарастающим итогом с начала года – в ФСС платится 0% = 0рублей.

– с дохода от 1 150 000р. нарастающим итогом – в ПФР платится 10% взносов Т.е., с 1-го миллионера с его ФОТ 2 300 000 рублей – ПФР получит лишь 115 000 рублей.

А с 76-ти бедолаг с обычной зарплатой и их общим ФОТом 2 300 000 рублей – ПФР получит 506 000 рублей.

Разница, как, говорится, на лицЕ…

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Ну, и больных и декретництоже содержат бедолаги, а не «сильные мира сего».

Вывод: ПФР и ФСС содержат бедняки

Далее, живущие (жирующие) на несколько стран олигархи при их разъездах из разряда резидентов законно переходят в разряд НЕрезидентов, и не платят НДФЛ от слова «Вообще». Так как, все свои доходы они получают от оффшорных компаний, которые зарегистрированы в оффшоре, а деньги делают в РФ. Поэтому подпадают под то, что шастающие по миру граждане РФ платить налог с доходов, полученных от источников за пределами нашей страны, не должны (п.1 ст.207 НК РФ).

А государству ВЫГОДНО, чтобы народ получал МАЛЕНЬКУЮ зарплату! Поэтому, ежегодные вопли по поводу «вывода зарплаты из серости» – вопли в пользу бедных!

Так что, не волнуйтесь! Серая зарплата была, есть и будет. Государство боится одного: чтобы серая (мышка) опять не стала черной! Ибо, при черной государству налогов совсем не видать, соответственно, любовницы олигархов будут горько плакать. Ну, а народ при черной зарплате станет СИЛЬНЕЕ и неуправляемее. Вот, такая она (не)справедливая налоговая система:

– нацелена на облегчение жизни людей, отягощенных финансами;

– нацелена на усиление мер к тем, кто последнюю мышку без соли доедает…