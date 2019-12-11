Греф готовит контрсанкции за отмену «банковского роуминга»

Сбербанк повысил плату за переводы в другие банки.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается при межрегиональном переводе денег внутри одного банка – отмена комиссии за «банковский роуминг».

Размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных подразделениях организации, так как филиалы и внутренние структурные подразделения являются частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами являются внутренними переводами.

Закон ударит по Сбербанку, большинство других банков уже отменили комиссии за переводы между счетами, открытыми в своих отделениях в разных регионах. Сейчас эта комиссия приносит Сбербанку около 18 млрд рублей в год. И Греф не раз заявлял, что не может от нее отказаться, потому что потеряет много денег.

Теперь Греф будет вынужден перекрыть этот денежный поток в следующем году, но он уже заикнулся о том, что разрабатывает несколько других моделей монетизации переводов для компенсации потерь. В частности, возможно повышение платы за переводы в сторонние банки, увеличение стоимости обслуживания карт и платы за оповещения, пакетное обслуживание клиентов для размазывания потерь.