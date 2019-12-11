Клерк.Ру

Греф готовит контрсанкции за отмену «банковского роуминга»

Сбербанк повысил плату за переводы в другие банки.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается при межрегиональном переводе денег внутри одного банка  отмена комиссии за «банковский роуминг».

Размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных подразделениях организации, так как филиалы и внутренние структурные подразделения являются частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами являются внутренними переводами.

Закон ударит по Сбербанку, большинство других банков уже отменили комиссии за переводы между счетами, открытыми в своих отделениях в разных регионах. Сейчас эта комиссия приносит Сбербанку около 18 млрд рублей в год. И Греф не раз заявлял, что не может от нее отказаться, потому что потеряет много денег.

Теперь Греф будет вынужден перекрыть этот денежный поток в следующем году, но он уже заикнулся о том, что разрабатывает несколько других моделей монетизации переводов для компенсации потерь. В частности,  возможно повышение платы за переводы в сторонние банки, увеличение стоимости обслуживания карт и платы за оповещения, пакетное обслуживание клиентов для размазывания потерь.

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