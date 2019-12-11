Признаки дробления бизнеса

Под дроблением бизнеса принято понимать искусственное создание нескольких лиц для соблюдения критериев, установленных для применения специальных налоговых режимов.

Начальник управления досудебного урегулирования налоговых споров ФНС России Роман Якушев озвучил ряд характерных признаков схем по дроблению:

наличие единого контролирующего лица;

дробление единого процесса;

отсутствие самостоятельности у подконтрольных лиц при принятии решений;

использование общих ресурсов (сотрудников, основных средств, нематериальных активов) и наличие общих контрагентов;

формальное распределение ресурсов или их безвозмездное предоставление.

Он отметил, что принципы определения схем дробления бизнеса приведены в письме ФНС России от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 и полностью совпадают с правовой позицией, приведенной в определении Конституционного Суда РФ от 04.07.2017 № 1440-О.

Так, законодательство не исключает в налоговых правоотношениях действие принципа диспозитивности и позволяет налогоплательщику выбрать тот или иной метод учетной политики: использование налоговых льгот или отказ от них, применение специальных налоговых режимов и т. п. Однако это не должно использоваться для неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет в результате злоупотребления налогоплательщиком своими правомочиями, отметил налоговик.