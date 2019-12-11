Как заполнить строку 080 формы 6-НДФЛ

Некоторые бухгалтеры указывают в строке 080 формы 6-НДФЛ суммы НДФЛ с «переходящей» заработной платы (когда доход начислен в одном отчетном периоде, а выплачен в следующем). Это неправильно, поясняют налоговики.

Такую ошибку можно исправить только путем представления уточненного расчета 6-НДФЛ.

Основное предназначение строки 080 — раскрыть факт неудержания налоговым агентом налога при наличии выплаченных доходов физлицам и показать сумму неудержанного налога.

Согласно порядку заполнения расчета 6-НДФЛ строка 080 заполняется нарастающим итогом с начала налогового периода (года) и показывает общую сумму не удержанного налоговым агентом НДФЛ по всем физлицам, с которого не удержан налог.

Данная строка заполняется в случае получения физическим лицом дохода от налогового агента в натуральной форме, а также получения дохода в виде материальной выгоды.

Если физилицо не получало от данного налогового агента иных доходов в денежной форме, с которых можно удержать налог, либо суммы полученных доходов не позволяют удержать исчисленный с них налог в полном объеме, тогда налоговый агент обязан исчислить налог и в срок не позднее 1 марта следующего года письменно сообщить физлицу и налоговому органу по месту своего учета:

· о невозможности удержать налог;

· о суммах дохода, с которого не удержан налог;

· о сумме неудержанного налога.

В налоговый орган представляются справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ (в поле «Признак» необходимо указать «2» или «4» и в разделе 5 заполнить строку, предназначенную для отражения суммы неудержанного налога).

Справку 2-НДФЛ с признаком «1» также необходимо заполнить и представить в налоговый орган, так как исполнение налоговым агентом обязанности сообщить о невозможности удержать налог и сумме неудержанного налога в соответствии с п. 5 ст. 226 НК не освобождает его от обязанности представить справку 2-НДФЛ в соответствии с п. 2 ст. 230 НК.

Иными словами, указанными нормами установлены разные обязанности налоговых агентов, которые не являются взаимозаменяемыми.

Если НДФЛ удержан со всех доходов, выплаченных физлицам в налоговом периоде, а также налоговым агентом не выплачивались доходы, с которых проблематично удержать налог, строка 080 расчета 6-НДФЛ остается незаполненной.

Если после сдачи расчета 6-НДФЛ в строке 080 будет обнаружена ошибка (не указана сумма неудержанного НДФЛ или указана неправильно), необходимо подать уточненный расчет.

Такое разъяснение дано в журнале «Налоговая политика и практика».