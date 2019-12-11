Идентификацию электронных кошельков упростят?

Участники рынка электронных денег, включая «Яндекс.Деньги» и Qiwi, предложили упростить методы идентификации владельцев кошельков.

Идентификацию владельцев электронных кошельков можно упростить, если узаконить ее прохождение по паспорту, правам, номеру мобильного телефона или Единую биометрическую систему. Такое предложение содержится в совместном заявлении Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, «Яндекс.Денег», Qiwi, Webmoney и РНКО «Единая касса» (есть в распоряжении «Клерк»).

Как считают компании, возможности электронных кошельков, которые играют заметную роль в развитии банковского рынка, недавно были ограничены, поскольку текущая редакция Федерального закона № 161-ФЗ запрещает снимать деньги в пределах допустимых ранее 5000 рублей и пополнять их наличными.

Чтобы избежать негативных последствий новых поправок, крупнейшие игроки рынка предлагают идентифицировать владельцев кошельков по номеру телефона с дальнейшей верификацией пользователя через оператора сотовой связи, обязанного проверять данные абонента при оформлении сим-карты. Среди других вариантов — идентификация по банковской карте, водительскому удостоверению или через Единую биометрическую систему.

Авторы заявления также предлагают идентифицировать кошельки по данным от организаций, на деятельность которых распространяется федеральный закон № 115-ФЗ, не заключая с ними договор.

«По мнению экспертов Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов и ее членов, эти меры снизят барьер к прохождению идентификации — следовательно, сделают финансовые услуги более доступными для населения и стимулируют дальнейший рост прозрачного безналичного денежного оборота», — сказано в заявлении.

После введения новых ограничений доля кошельков, которыми люди пользовались повторно после открытия, сократилась примерно на треть. «Яндекс.Деньги» считают, что предлагаемая Ассоциацией инициатива также сведет к минимуму долю анонимных клиентов. Представитель Qiwi отметил, что компания не несет существенных потерь из-за поправок, поскольку доля анонимных кошельков достаточно низкая. Однако ограничение функциональности способно повлечь спад конверсии регистрации электронных кошельков. По этому причине Qiwi считает важным облегчить пользователю доступ к продукту через эффективные механизмы идентификации.