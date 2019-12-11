Годовая инфляция – ниже 3,4%

Потребительские цены в России в период с 3 по 9 декабря 2019 года выросли на 0,1% после недели на нулевом уровне, свидетельствуют данные Росстата, передает ТАСС.

С начала года потребительские цены выросли на 2,8%. В годовом выражении инфляция на 9 декабря сложилась на уровне около 3,35%, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты.

За прошедшую неделю сахар-песок подешевел на 1,3%, пшено – на 1%, свинина и вареная колбаса – на 0,2%.

В то же время выросли цены на куриные яйца – на 1,7%, гречневую крупу – на 1,6%, мясные консервы и черный байховый чай – на 0,4%, молоко, сливочное масло, творог жирный и сыры сычужные – на 0,3%, маргарин, макаронные изделия и конфеты шоколадные – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы – 3,3%, помидоры – 2,3%. Вместе с тем белокочанная капуста подешевела на 0,3%.

Цены на бензин не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,3%.