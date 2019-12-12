Когда при торговле обувью будет потеряно право на ЕНВД

Продавцы обуви спросили Минфин, можно ли им будет применять ЕНВД в 2020 году.

Минфин в письме № 03-11-09/92662 от 28.11.2019 пояснил, что реализация обувных товаров, подлежащих обязательной маркировке, для целей главы 26.3 НК к розничной торговле не относится.

В отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации обувных товаров налогоплательщики вправе применять ЕНВД до 1 марта 2020 года.

Почему именно 1 марта? Минфина это объяснил так:

На территории РФ ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 марта 2020 года.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/25144@ от 09.12.2019.

Между тем, напомним, что в части запрета на применение ЕНВД в НК идет речь о товарах, подлежащих обязательной маркировке.

Согласно Распоряжению Правительства №792-р от 28.04.2018 обувь подлежит обязательной маркировке с 1 июля 2019 года.

Поправки в НК относительно применения ЕНВД при торговле обувью, внесенные Федеральным законом №325-ФЗ от 29.09.2019, вступают в силу с 1 января 2020.

Таким образом при буквальной трактовке НК утрата права на ЕНВД при торговле обувью должна наступить уже 1 января, а не 1 марта.