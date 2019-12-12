Как получить вычет по налогу на имущество на квартиру

Как применяется вычет по налогу на имущество физических лиц? На этот вопрос ответили в УФНС по Санкт-Петербургу.

Налоговой базой по налогу на имущество физических лиц в отношении:

квартиры, части жилого дома является ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 кв. м. общей площади этой квартиры, части жилого дома;

жилого дома является его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

Указанный вычет предоставляется автоматически не зависимо от количества объектов в собственности, для получения вычета подачи заявления не требуется.

Начиная с налогового периода 2018 года налоговая база в отношении объектов недвижимости, принадлежащих гражданам, а также усыновителям (удочерителям), опекунам, попечителям (приемным, патронатным родителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей, дополнительно уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м. общей площади квартиры, площади части квартиры и 7 кв. м. общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, дополнительный вычет предоставляется в беззаявительном порядке, на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с НК РФ и другими федеральными законами.

Если в отношении физического лица, налоговый орган не располагает документами, подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу (вычет), в том числе если в рамках информационного обмена с иными органами (организациями) такие сведения не были получены налоговым органом, то физическим лицам необходимо подать в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (вычета).

Данный вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартиры, части квартиры, жилого дома, части жилого дома).

Дополнительное уменьшение кадастровой стоимости, распространяется на лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а не на всех членов семьи.