Микробизнесу упростят получение льготных кредитов

Минэкономразвития готовит новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий.

Так, займы суммой до 10 млн рублей бизнес сможет взять по льготной ставке в 9,95% годовых, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Вадим Живулин.

До конца года может выйти проект постановления правительства о расширении сферы действия программы субсидированного кредитования. Предполагается, что займы на пополнение оборотных средств суммой до 10 млн рублей компании из сектора МСП смогут взять по льготной ставке 9,95%.

Новый кредитный продукт для микробизнеса будет иметь несколько отличий от уже существующих льготных займов. Во-первых, для предприятий не будут устанавливать обязательные требования по ведению деятельности в приоритетных отраслях и отсутствию задолженности перед бюджетом. Во-вторых, планируется исключить контроль целевого использования средств: микрокредит будет выдаваться на развитие предпринимательской деятельности, что может подразумевать как инвестиционные, так и оборотные нужды, подчеркнули в Минэкономразвития.

Новое предложение поможет предприятиям, которые кредитные организации сегодня относят к высокой категории риска, потому что те недавно открылись или не в состоянии предоставить достаточно ликвидный залог по займу. Кроме того, оно стимулирует банки давать ссуды микробизнесу, считает глава «Опоры России» Александр Калинин.

В настоящее время кредитные организации предлагают таким предприятиям займы под 15–19% годовых. Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до конца 2024 года. По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, но пока льготное кредитование МСП нельзя назвать востребованным. При целевом показателе в 1 трлн рублей на 2019 год по состоянию на начало ноября субсидированных займов выдали только на 206,2 млрд рублей.

Нововведения в программе «Восемь с половиной» повысят спрос малого бизнеса на льготные кредиты, но незначительно, на десятую долю процента, говорят эксперты. В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения и падения потребительского спроса у микропредприятий вряд ли будет большая потребность в оборотных средствах.