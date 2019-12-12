Сбербанк отдает своих сотрудников конкурентам

Сбербанк предлагает конкурентам взять на работу сотрудников, которых сам собирается сократить.

Некоторые банки получили предложение о сотрудничестве от HR-подразделения Сбербанка — портала NextSteps, на котором регистрируются резюме только опытных работников с подтвержденными профессиональными достижениями.

Этот проект был масштабирован на всю страну летом и стал «системным процессом поддержки» сокращаемых сотрудников, который бесплатен и для них самих, и для потенциальных работодателей, передает «Коммерсантъ» информацию из пресс-службы банка.

К 2025 году количество уволенных по сокращению из Сбера может превысить 110 тыс. человек, и, по мнению экспертов, теоретически другие банки могут заинтересоваться сотрудниками с опытом.

Участники рынка признают, что теоретически идея Сбербанка неплоха. Однако реализацию проекта эксперты пока оценивают сдержанно. Знакомый с содержанием базы NextSteps эксперт указал, что сейчас она кадровикам неинтересна: кандидатов мало, многие из них предпенсионного возраста, все те же резюме есть на hh.ru.