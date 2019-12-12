Трудовые договоры станут электронными. Узнайте, когда и где

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 859678-7 «О проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками».

Речь идет о проведении эксперимента по ведению электронного кадрового документооборота без его дублирования на бумажном носителе. Участвовать в нем будут лишь отдельные работодатели. Они самостоятельно определят виды документов, оформляемых в электронном виде.

В настоящее время ряд крупных предприятий (РЖД, «Мечел», «Вымпелком») согласились участвовать в этом эксперименте. Их госструктур в эксперименте планируется участие ФСС.

Ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, осуществляется работодателем посредством использования информационной системы работодателя или с использованием электронного сервиса «Работа в России».

При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, а также при внесении изменений в них с использованием информационной системы работодателя применяются усиленные квалифицированные электронные подписи работодателя и работника.

Если будет задействована система «Работа в России», то применяются усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и простая электронная подпись работника.

Работник принимает участие в эксперименте добровольно и вправе отказаться от участия в нем, уведомив об этом работодателя в письменной форме.

Эксперимент проводится с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.