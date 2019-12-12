Граждане требуют устранить неравенство в доходах

Общественная палата РФ провела опрос на тему «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления».

Как показали результаты исследования, 95 % опрошенных связывают уровень неравенства с разницей в уровне доходов между людьми и полагают, что государство своей политикой должно предотвращать чрезмерную разницу в доходах (90 %) и гарантировать всем гражданам минимальный доход, обеспечивающий достойный уровень жизни (87 %).

«Неравенство в доходах — ключевой аспект социального неравенства. Так считает большинство граждан, опрошенных ОП РФ. Люди ждут, что государство своей политикой будет предотвращать чрезмерную разницу неравенства, очевидно, это ожидания более справедливой налоговой системы и активности в создании высокопроизводительных рабочих мест», — отметил инициатор опроса, заместитель председателя комиссии ОП по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин.

Респонденты солидарны в том, что основные социальные обязательства (пенсионное обеспечение, медицинские услуги, образование) государство должно обеспечивать гражданам вне зависимости от размера доходов.

Однако в отношении того, справедливо ли положение, когда более состоятельные граждане имеют доступ к более качественным соцуслугам и могут претендовать на пенсию большего размера, мнения граждан разделились примерно поровну. С утверждением о справедливости положения, когда граждане имеют возможность зарабатывать больше в зависимости от трудозатрат, согласны 70 % опрошенных.