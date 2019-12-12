В порядок применения КБК внесены изменения

Минфин внес очередные изменения в приказ от 06.06.2019 № 85н в котором определены правила формирования и применения КБК, их структура и принципы назначения, внесены изменения.

Новый приказ, от 29.11.2019 № 206н, опубликован на сайте министерства, но пока не зарегистрирован в Минюсте.

Бухгалтерам не стоит волноваться - изменений по основным налоговым КБК нет. Но есть новые КБК для акцизов: на этиловый спирт из непищевого сырья; на виноматериалы; виноградное сусло; фруктовое сусло; вино; алкогольную продукцию крепче 9%; на устройства для нагревания табака.

Кроме того, в приказе :

уточненен порядок присвоения кода главного администратора доходов бюджета при формировании кода классификации доходов бюджетов в соответствии с новыми правилами зачисления в бюджеты доходов от денежных взысканий;

уточненен порядок отражения расходов бюджетов бюджетной системы РФ по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

появились новые направления расходов в отношении расходов бюджетов бюджетной системы РФ, финансовое обеспечение (софинансирование) которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте текст приказа может быть изменен.