Выплаты персоналу надо будет учитывать в бухучете по новому стандарту

Минфин утвердил еще один федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов — «Выплаты персоналу». Приказ размещен на сайте министерства, но пока не зарегистрован в Минюсте.

Стандарт устанавливает единые требования к порядку признания, первоначальной и последующей оценки в бухгалтерском учете обязанностей и (или) обязательств перед работниками бюджетной сферы по осуществлению выплат, обусловленных их статусом, а также порядок раскрытия указанной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Согласно новому ФСБУ, выплаты персоналу подразделяются на 2 основные группы: текущие и отложенные. К отложенным относятся, например, предстоящие расходы на оплату отпусков.

В годовой отчетности раскрывается информация: о суммах задолженности по текущим выплатам на начало и конец отчетного периода; о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду обязанностей; о суммах корректировок величины резерва предстоящих расходов (отложенных выплат) по каждому виду.

Стандарт применяется при ведении учета с 01.01.2021, представлении отчетности — начиная с отчетности 2021 года.