Срок введения обязательной маркировки лекарств отложили

ange2019 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли заполняю декларацию. ИП открылось в конце марта... Расчет платежей для налога УСН 6%

Evgeniya19 А иногда это и не ошибки, а некомпетентность нового, который то, что сделано правильно, считает о... Ящик пандоры на месте бухгалтера

Над.К Минфин считает, что платить надо 1% от доходов и расходы не учитываются. За расходы придется поби... 1%-ные страховые взносы ИП: ФНС сдает позиции

Evgeniya19 по разному бывает. Штрафы могут быть потому, что документы не предоставили. А не предоставили- по... Ящик пандоры на месте бухгалтера

сова7202 Откровение для меня. Что, за 2019 год надо рассчитывать 1% от Доходы минус расходы? В 1С автомати... 1%-ные страховые взносы ИП: ФНС сдает позиции

kuratorus Обос-ть предыдущего бухгалтера и сказать, что нужно все переделывать - это оббычная стратегия нов... Ящик пандоры на месте бухгалтера

Wern Просто так и не выйдешь на улочку прогуляться да по мобильнику потрындеть) ... Пара деталей к образу Эльвиры Сахипзадовны из ЦБ

Wern Автор считает, что бухгалтер не прав? Что бы кто когда не наворотил, теперь за это все отвечать т... Ящик пандоры на месте бухгалтера

Evgeniya19 Статья на слезы пробивает)). Хочется собрать средства сотрудникам на новогодние подарки . Посмотр... Зачем в налоговой инспекции зарплаты в 12 тысяч рублей?

alex1995 Есть еще внутренний аудит, но какой главбух пустит "свинку" в огород?... Ящик пандоры на месте бухгалтера

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Mailu Хорошей аналогией здесь было бы: Коля, режь всех кур быстрее, пока сами не передохли!... Малому, среднему бизнесу введут безналоговый режим?

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Юкио5540 Практичнее всего провести тендер, закупить плахи - из средств, выделенных на развитие малого бизн... В новом КоАП штрафы для бизнеса вырастут в десятки раз

(*_*) я давно говорил, как обязали сдавать отчетность по ЭЦП, что было бы хорошо, если бы с регистрацие... Обнал деградировал: что происходит с рынком регистрации фирм

n@tti А интересно, как они будут считать доходы и ав.платжи ИП, у которых есть освобождение по применен... Назван срок отмены отчетности по УСН

Елена_N Прелесть какая! Наверняка опять под маркой заботы о малом бизнесе. Зачем развивать производство и... В новом КоАП штрафы для бизнеса вырастут в десятки раз

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zaratushtra В статье не официальная сверка как таковая описана, для сверки с бюджетом используются другие фор... Как сделать сверку с ФНС – пошаговая инструкция