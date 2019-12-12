Срок введения обязательной маркировки лекарств отложили

Переходный период внедрения обязательной маркировки лекарств продлится до 1 июля 2020 года. Закон, переносящий дату запрета продажи немаркированных лекарств, был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.
Перенос связан с неготовностью отрасли полностью перейти на маркированный товар.
«Только 15 процентов производителей зарегистрировано в соответствующей информационной системе, только 8 процентов лекарственных средств «погружено» в эту систему, соответствующим образом оборудовано чуть более половины упаковочных линий, — рассказал журналистам председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Согласно принятому закону, «лекарственные препараты для медицинского применения, произведённые до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности». Аналогичная норма будет действовать в отношении препаратов для лечения «высокозатратных нозологий», но только тех, которые были произведены до 31 декабря 2019 года.