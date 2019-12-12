Клерк.Ру

Срок введения обязательной маркировки лекарств отложили

Переходный период внедрения обязательной маркировки лекарств продлится до 1 июля 2020 года. Закон, переносящий дату запрета продажи немаркированных лекарств, был принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

Перенос связан с неготовностью отрасли полностью перейти на маркированный товар.

«Только 15 процентов производителей зарегистрировано в соответствующей информационной системе, только 8 процентов лекарственных средств «погружено» в эту систему, соответствующим образом оборудовано чуть более половины упаковочных линий, — рассказал журналистам председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Согласно принятому закону, «лекарственные препараты для медицинского применения, произведённые до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности». Аналогичная норма будет действовать в отношении препаратов для лечения «высокозатратных нозологий», но только тех, которые были произведены до 31 декабря 2019 года.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обязательная маркировка товаров»

Все семинары по теме Обязательная маркировка товаров