Крупные компании приняли Кодекс этики использования данных

Крупнейшие российские компании подписали Кодекс этики использования данных, положения которого станут основой для саморегулирования участников рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юрлицами, государством и между собой.

Документ подписан на конференции «Неделя российского интернета — RIW 2019», пишет РИА Новости.

Первыми к Кодексу присоединились «Газпром-медиа холдинг», «Яндекс», «Мегафон», «Тинькофф банк», Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, группа QIWI, Mail.ru Group, группа ВТБ, «Вымпелком», «Ростелеком», МТС, а также Аналитический центр при правительстве РФ.

Документ распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до промышленных. Кодекс включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников.