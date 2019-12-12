Тарифы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев не изменятся в ближайшие три года

Действующие тарифы на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний сохранятся на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Законом устанавливается, что в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов сохраняются установленные 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5% к начисленной оплате труда застрахованных), дифференцированные по видам экономической деятельности. Средний страховой тариф составит 0,50%.

Одновременно сохраняется действующий льготный порядок уплаты страховых взносов, предусматривающий уплату страховых взносов в размере 60% от общеустановленных тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов.

Такие же льготы продолжат получать организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%.

Кроме того, льготные тарифы останутся у учреждений, созданных для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.