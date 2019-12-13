Выгодный закон о кредитах и страховках

Заемщик сможет вернуть часть уплаченной им страховой премии при досрочном погашении кредита. Закон прошел окончательное чтение в Госдуме.

Если человек расплатился за кредит, то деньги за страховку нередко приходится возвращать через суд. Инициатива кабмина направлена на борьбу с такой практикой. В будущем удастся устранить необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным возвратом кредита и процентов по нему.

«Сейчас в законодательстве нет единой нормы, которая бы регулировала процедуру возврата части страховки для добросовестных заемщиков. Этот вопрос регулируется подзаконными актами, и зачастую сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании», – отметил Вячеслав Володин.

Согласно документу, при досрочном погашении кредита, уплаченная страховщику премия подлежит возврату – за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования.

Эта норма будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита.

Еще одно условие – отсутствие страхового случая по полису.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года и будет применяться в отношении договоров страхования, заключенных после дня вступления закона в силу.