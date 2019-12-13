Идет борьба с серыми платежами до 5 000 рублей

Не так давно кое-кто сверху решил обрубить снятие наличных с анонимных электронных кошельков. Но заодно вырубили и пополнение. И если раньше можно было свободно закинуть немного денег, чтобы к тому же такси привязать карту или покупать продукты через интернет, то теперь – все.

Все – это нужно предъявить паспорт и ИНН либо СНИЛС, а то и вовсе идти ногами, скакать на конях, чтобы где-то идентифицироваться, после чего уже пополнять кошелек.

Вполне понятно, как из ситуации мелких платежей будут выходить жители регионов, для которых содержать что-то помимо зарплатной карты – дорого и глупо. И мгновенно созданный кошелек решал всю проблему интернет-оплат. Короче, серые платежи превратятся в черные.

Есть еще одна электронная альтернатива, только она всем еще больше не нравится. Яндекс.Деньги, Вебмани и остальные предлагают упростить идентификацию – по паспорту и правам, например. Или по номеру телефона. Нужно, чтобы все контролировалось – окей. Но желательно, чтобы процесс был как-то проще регистрации на госуслугах.