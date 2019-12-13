С 2021 года МРОТ будет 31 087 рублей

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 31 087 рублей в месяц. Такое положение содержится в законопроекте № 859941-7, внесенном в Госдуму накануне вечером.

Этот проект тесно связан с другим проектом «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», который также был внесен в Госдуму накануне. Состав корзины существенно расширяется, ее стоимость возрастает втрое, что потребует соответствующего увеличения МРОТ.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Напомним, накануне в третьем чтении был принят законопроект об установлении МРОТ на 2020 год в размере 12 130 рублей