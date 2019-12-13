Бизнес просит вернуть налог на движимое имущество

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать бизнесу новые налоговые права – самому выбирать, как платить налог с имущества. Как сейчас – по ставке 2,2% с недвижимости и не платить с движимого имущества или по единой ставке 1,1%, рассказал президент РСПП Александр Шохин в интервью порталу KPMG Mustread.

Это предложение будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, сообщили «Ведомостям» участвующий в обсуждении эксперт и федеральный чиновник, а также подтвердил представитель Минпромторга. Министерство получило предложения РСПП и готовит позицию, заявил он. Представитель Минфина не комментирует совещание, а РСПП – от дополнительных комментариев отказался.

В спорах о льготе для движимого имущества было сломано немало копий. Она была введена в конце 2012 г., чтобы стимулировать модернизацию и покупку нового оборудования. Но в 2016 г. льгота была отдана на откуп регионам – с 2018 г. они должны были решить, сохранить ее или отменить. Сохранить решили лишь несколько регионов, и бизнес возмутился, напомнив президенту Владимиру Путину о моратории на рост налоговой нагрузки до 2019 г. Путин бизнес поддержал, и ко второму чтению законопроекта была внесена поправка, предусматривающая сохранение льготы. Но в последний момент правительство передумало и решило ввести в 2018 г. налог с льготной ставкой до 1,1% в регионах, которые решили вернуть налог. Затем власти снова передумали и отменили налог с 2019 г. в качестве компенсации за повышение НДС.

Вместе с отменой налога на движимое имущество бизнес получил и проблемы – споры с налоговиками, какое имущество считать движимым и недвижимым. Определение в Гражданском кодексе размыто и налоговики начали переквалифицировать оборудование в недвижимость и доначислять налог, сообщала ассоциация «Русская сталь» (объединяет девять предприятий сталелитейной и трубной отрасли, ее возглавляет основной акционер НЛМК Владимир Лисин). Основные пострадавшие – нефтегазовые, химические, металлургические и энергетические компании.

Решить проблему пыталось Минэкономразвития, подготовив поправки в Гражданский кодекс, отделяющие недвижимое имущество от движимого. Министерство предлагало считать недвижимостью земельные участки, а также здания и сооружения, которые являются объектами капитального строительства и прочно связаны с землей, т. е. их невозможно перенести. Законопроект был внесен в правительство в ноябре 2019 г., судьба его пока неизвестна.