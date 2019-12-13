Рейтинг мобильных банков

На днях состоялась презентация ежегодного рейтинга мобильных банков для частных лиц Markswebb. По результатам Mobile Banking Rank 2019, лучшими приложениями для ежедневных задач по управлению деньгами признаны Тинькофф Банк, Ак Барс Барк и Альфа-Банк.

Лучшие цифровые офисы сделали Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк и Тинькофф Банк. Во всех мобильных банках так или иначе реализованы базовые функции для проведения основных типов платежей и переводов.

Вектор развития в ежедневном банкинге — решения для их упрощения: платежи по расписанию и автоплатежи, подписки на счета и штрафы, привязка карты другого банка для пополнения своего счета, широкие возможности настройки продуктов.

Лучшие банки отличаются удобством. Тинькофф Банк, Ак Барс Банк, Альфа-Банк — решают задачи клиента проще и быстрее:

• Есть чат, где можно получить консультации по использованию приложения и продуктам банка.

• Больше возможностей автоматизации: автоплатежи, подписки, привязка карт.

• Подробное представление операций в истории, инструменты поиска.

• Есть информация о лимитах и комиссиях банка, можно настроить собственные значения.