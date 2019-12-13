Еще два банка остались без лицензии

ЦБ отозвал лицензии у двух банков — Невского народного банка (ННБ) и ивановского Кранбанка.

Оба банка обвиняются в нарушении федеральных законов. В кредитные организации введена временная администрация.

ННБ, в частности, «полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов». В декабре 2019 года неизвестные похитили у банка деньги и ценные бумаги на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, кредитная организация формировала резервы на потери по фактически отсутствующим активам. По заявлению ЦБ в отношении банка возбуждено уголовное дело.

А Кранбанк неоднократно нарушал требования, связанные с противодействием отмыванию доходов, и проводил нерыночные операции по заключенным арендным договорам, которые были похожи на вывод средств. И на этот банк ЦБ подал заявление в правоохранительные органы.