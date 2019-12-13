Обязательные и дополнительные документы на пенсию, чтобы в срок получить первую выплату

Позаботиться о будущих выплатах стоит заблаговременно.

Чтобы сократить срок назначения пенсии Управления ПФР информируют о проведении работы с документами граждан, уходящих на пенсию, за 60 месяцев до наступления срока назначения страховой пенсии по старости (в том числе досрочной). Заблаговременная работа проводится для того, чтобы на дату назначения пенсии максимально учесть все заработанные пенсионные права, чтобы предельно сократить срок назначения пенсии, а также срок получения первой выплаты.

Специалисты Управления:

• подскажут, какие документы надо собрать именно вам;

• при необходимости могут сделать запросы бывшим работодателям;

• оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, правильность оформления документов;

• в необходимых случаях проведут документальную проверку, чтобы подтвердить условия или характера работы;

Для проведения заблаговременной работы можно обратиться в клиентскую службу и предоставить следующие документы:

• документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству : паспорт гражданина РФ, вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства) и иные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству;

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

• трудовую книжку или другие документы, подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (иными словами — до получения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, которое выдавалось после 2002 года);

• свидетельство о браке;

• свидетельства о рождении детей;

• сведения, подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;

• военный билет (для мужчин);

• справки, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества);

• справки, подтверждающие занятость в условиях труда, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение.

Кроме того, при необходимости предоставляются документы, которые есть в распоряжении

• справка о ежемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года;

• сведения, подтверждающие стаж на соответствующих видах работ для досрочного назначения страховой пенсии;

• иные документы в зависимости от вида назначаемой пенсии. Особое внимание на необходимость проведения заблаговременной работы для назначения пенсий следует обратить гражданам, имеющим право на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда.

Кстати, предоставить документы для формирования пенсионного дела могут и сотрудники кадровой службы работодателя. Управления ПФР проводят большую работу с организациями и учреждениями по вопросу предоставления макетов пенсионных дел своих работников.