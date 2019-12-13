Банк «Открытие» нарисовал зарплатным клиентам тысячи левых кредитов

Требования о выплате задолженности по кредитному договору с банком «Открытие» неожиданно получили сотни жителей Хабаровска. Люди не брали средства взаймы, но когда-то пользовались зарплатными картами банка. В кредитной организации заявляют, что действуют по закону и клиенты действительно должны им денег, сообщает портал «Губерния».

Счета не были закрыты, а значит, происходило их обслуживание. При этом уведомления приходят с формулировкой именно о требовании возврата кредита.

В уведомлениях банк не указывает данные кредитного договора, срок займа, при этом указан размер процентов – 24% годовых. В банке сослались на «технический овердрафт» и переименовали его в кредит для начисления процентов.

Среди внезапных должников оказалась Тамара Браво, которая была клиентом и сотрудником банка «Открытие». Четыре года назад она уволилась и перестала пользоваться зарплатной картой, а недавно получила извещение о просроченном кредите. Задолженность составила 205 рублей 24 копейки.

«Мне [написали], что ко мне есть требования по кредитному договору. Цитата: «Банк предоставил вам денежные средства в размере 106 рублей сроком на … месяцев» – даже не указано, на сколько месяцев – «с начислением процентов в размере 24% годовых». Смысл в том, что я никакого кредитного договора не подписывала никогда в жизни, в том числе с этим банком. Откуда у меня могла взяться кредитная задолженность?» – говорит Тамара Браво.

В банке объяснили, что источником задолженности у Тамары и других клиентов стала комиссия за обслуживание карты. Владельцы карт не закрыли свои счета и теоретически могли продолжать пользоваться ими. Из-за того, что долги были небольшими, кредитная организация не сразу потребовала их погасить.

«Здесь мы сталкиваемся с таким понятием, как технический овердрафт. У клиента возникает обязанность по уплате комиссии, но денег на счете, на карте нет. Соответственно, получается, что эта сумма уходит в минус. Это называется техническим овердрафтом и по своей природе является кредитным обязательством, поэтому в уведомлениях сказано слово «кредитный», – рассказал управляющий дальневосточным филиалом банка «Открытие» Николай Долгушев.

По словам Николая Долгушева, количество клиентов, которые столкнулись с этой проблемой, исчисляется сотнями. Людям предлагается погасить задолженность или обратиться в отделения банка, чтобы решить вопрос индивидуально.

Овердрафт сам собой на зарплатной карте не появляется. Для овердрафта нужно писать специальное, отдельное заявление. А люди этого не делали.