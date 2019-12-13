Пенсионный возраст к 2024 году снизят?

Регулярно встречаем размышления экономистов и политологов о том, что президент снизит пенсионный возраст. Свои мысли на этот счет высказал профессор, доктор экономических наук, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер для издания «Свободная пресса».

По его мнению Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг. Возможно, даже на отмену повышения пенсионного возраста. Произойдет раздача социальных подарков без реформ, которые на самом деле назрели.

«Реформ не будет до транзита, потому что для власти реформы токсичны, их не умеют делать, боятся, что будут последствия, которые не смогут просчитать. Будет время социальных подарков, может быть, и к выборам в Государственную думу. Что будет дальше за этим, сказать невозможно, но я считаю, что стратегически мы проигрываем», — сказал эксперт.

Евгений Гонтмахер, несмотря на либеральные взгляды, выступал против пенсионной реформы в ее нынешнем виде. Профессор считал, что повышение пенсионного возраста — мировая тенденция, связанная со старением населения. Но он также указывал, что в Советском Союзе возраст выхода на пенсию никогда не поднимали. Планку установили для всех еще в 1956 году, когда был принят всесоюзный закон о пенсиях.

«Есть такое понятие „общественный договор“, какие-то незыблемые социальные основы нашего строя. Это бесплатное здравоохранение, которое, понятно, рушится, это бесплатное школьное обучение и даже в каком-то смысле высшее образование, и вот это 60/55, когда человек выходит на заслуженный отдых», — объяснял Гонтмахер. Однако власть в России грубейшим образом общественный договор нарушила. Нигде в Европе так не делается. В той же Германии сейчас обсуждается повышение пенсионного возраста, которое, возможно, произойдет в 2030-х годах. Получается, у немцев «общественные слушания» длятся годами. А как поступил Путин?»

Если Кремль сильно прижмет — реформу действительно можно отыграть назад. Пусть частично — снизить пенсионный возраст не на пять лет, а на два-три года. Надо думать, если Владимир Путин выступит с такой инициативой, его электоральные позиции укрепятся фантастически.

И надо понимать: чисто экономически такой шаг не потребует сверхусилий. Достаточно поднять страховой тариф — с нынешних 22% хотя бы до 26%. Это позволит не просто снизить пенсионный возраст и удержать при этом размер пенсий, но еще выполнить конвенцию Международной организации труда № 102 о минимальных нормативах социального обеспечения. Согласно которой, размер пенсии должен составлять 40% от средней зарплаты (на сегодня этот показатель в РФ — 33%).

Сейчас против повышения тарифа выступает крупный бизнес — то есть, ближайшее окружение Путина. Но когда вопрос транзита встанет ребром, возможно, элите придется пересмотреть свои установки — хотя бы из чувства самосохранения. От снижения пенсионного возраста на год каких-то непереносимых потерь для бюджета не возникнет.

Если снизить пенсионный возраст с 65 лет до 64-х — расходы на пенсии вырастут примерно на 1 трлн. рублей. В 2024 году размер федерального пенсионного бюджета составит порядка 23−24 трлн. рублей. На их фоне 1 трлн. — не так много, около 4%.