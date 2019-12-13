Обязан ли налоговый агент проводить разыскные мероприятия, выясняя статус арендодателя

Обязан ли бухгалтер заниматься разыскными работами, выплачивая арендную плату гражданину России? Такой вопрос обсуждают в Красном уголке бухгалтера.

Организация арендуем помещение у гражданина России, но он учится в Англии.

«Как часто он бывает в России — неизвестно пока. Известно только, что на его маму оформлена доверенность на управление помещением. Как вот понять — резидент он или нет? И наша ли это вообще забота? Он должен как-то сам предупредить об этом, или нужно следствие проводить?», — спрашивает Ирина.

Почти все бухгалтеры высказались за то, что это не забота арендатора, выяснять статус резидентства. Предъявлять загранпаспорт арендодатель не обязан, никаких способов выяснения статуса у налогового агента нет.

И только один человек упорно настаивает на том, что налоговый агент обязан определить налоговый статус физического лица.

«Прямая обязанность налогового агента установить налоговый статус», — настаивает Екатерина.

На вопросы о том, каким образом она предлагает это делать, Екатерина заявила, что будет запрашивать заявление и копию загранпаспорта. На замечание, что у человека может не быть загранпаспорта, ответа не последовало. Так же как и ответов на вопрос о том, что будет, если арендодатель просто откажется его предъявить и писать некое заявление. Не будет выплачена арендная плата?

Участники группы привели и свои примеры подобных случаев: