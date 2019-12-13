Инспекция не хотела возиться с дебиторкой и арестовала счет. Но суд сказал «обойдешься»

Инспекция провела проверку, доначислила налоги и заблокировала у компании расчётный счёт.

Но инспекция не может произвольно блокировать счёт. Сначала инспекция должна наложить запрет на отчуждение имущества, потом транспорта, ценных бумаг, предметов интерьера, потом на иное имущество. Запреты накладываются последовательно, если предыдущего имущества недостаточно для уплаты доначисленных налогов.

Блокировать счёт можно, если другого имущества недостаточно. У компании есть дебиторка на 114 млн руб. Но инспекция решила, что реальна к взысканию только дебиторка на 8 млн, а этого не хватит для уплаты налогов, и поэтому заблокировала 8 млн руб дебиторки + 12 млн на расчетном счете.

Инспекция сказала, что «дебиторская задолженность не является реальным имуществом. Она — имущественное право требования к третьим лицам». Иными словами — возиться с дебиторкой мы не хотим, давайте нам живые деньги с расчетного счета.

Но суды трёх инстанций инспекцию не поддержали по причинам, изложенным выше.