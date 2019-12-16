Авансовый отчет в электронном виде должен быть подписан электронной подписью сотрудника

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Минфин в письме № 03-03-06/1/94297 от 04.12.2019 дал разъяснения по вопросу оформления электронного авансового отчета.

В ведомстве пояснили, что документы, оформленные в электронном виде, подписываются электронными подписями в соответствии с требованиями Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», что подразумевает наличие электронной подписи для всех участников электронного взаимодействия.

При формировании авансового отчета по командировочным расходам в электронном виде в целях соблюдения требований Закона № 63-ФЗ использование электронной подписи обязательно для всех участников составления документа.