Решение Арбитражного суда – не повод считать задолженность безнадежной

Перечень оснований признания задолженности безнадежной, указанный в пункте 2 статьи 266 НК РФ, является закрытым.

В частности, безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта госоргана или ликвидации организации.

Указанное положение в части указания на акт госоргана является отражением соответствующей нормы ГК, в соответствии с которой, если в результате издания акта органа госвласти исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части (пункт 1 статьи 417).

При этом положениями ГК РФ разделены понятия «акт государственного органа» и «судебное решение», что свидетельствует о том, что акты судов не рассматриваются в качестве актов госорганов для целей ГК.

Учитывая указанное, основания для признания задолженности безнадежной (нереальной ко взысканию) в целях главы 25 НК на основании судебного решения арбитражного суда как акта госоргана, указанного в абзаце первом пункта 2 статьи 266 НК, отсутствуют.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/94824 от 06.12.2019.