Заявление о выдаче налогового уведомления надо подавать по новой форме

ФНС утвердила форму заявления о выдаче налогового уведомления (приказ ФНС России от 11 ноября 2019 г. № ММВ-7-21/560@).

До утверждения этого приказа была только рекомендованная форма заявления, приведенная в письме ФНС России от 1 октября 2019 г. № БС-4-21/19983@.

В заявлении указываются сведения:

о налогоплательщике - физическом лице (заявление вправе направить физлицо, не имеющее доступа к личному кабинету налогоплательщика, либо направившее в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе);

о документе, удостоверяющем личность;

о способе информирования о результатах рассмотрения заявления (способ выдачи налогового уведомления).

Подать заявление можно в любую налоговую инспекцию (за исключением специализированных), а также через МФЦ. Не позднее трех рабочих дней с момента регистрации документа заявление обрабатывается налоговым органом, который либо распечатывает ранее сформированное налоговое уведомление, либо готовит письмо о том, что налоговое уведомление не формировалось и отсутствуют основания для его вручения.