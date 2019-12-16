Москва придумала, куда свезти свой мусор

На сайте мэрии Москвы опубликован проект новой территориальной схемы обращения с отходами в городе, которая учитывает перспективы образования, накопления, обработки, утилизации и переработки мусора на ближайшие десять лет – с 2020 по 2029 год. Этот проект корректирует действующую схему от 2016 года, пишет РБК.

В проекте территориальной схемы указано три региона, куда будет направляться большая часть московского мусора (около 58 млн т). Столичный мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено лишь четыре таких комплекса. С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тыс. т ежегодно). Таким образом, за десять лет в область будет вывезено около 34 млн т.

В Калужскую область планируется вывоз 1,56 млн т отходов из Москвы в год, за десять лет — около 15 млн т. Большая часть отходов поедет в экотехнопарк около деревни Михали, построенный на деньги комплекса городского хозяйства столицы (в связи с этим имели место массовые протесты жителей региона).

Отходы с территории Центрального, Восточного, Северо-Восточного и Северного районов Москвы будут вывозиться на «объекты во Владимирской области». Москва планирует захоранивать во Владимирской области 666 тыс. т мусора уже в 2020 году. А с 2021 года — почти до 1 млн т. Всего же за десять лет планируется вывезти в этот регион около 9 млн т московского мусора. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин строил свою предвыборную кампанию в 2018 году на борьбе с мусором из Москвы и области. Однако ТКО из столицы продолжают поступать в регион, что вызывало протесты местных жителей.

В территориальной схеме нет скандального проекта «Шиес» в Архангельской области. Но столичный чиновник, знакомый с процессом подготовки документа, сказал РБК, что это не означает, будто Москва отказалась от планов вывозить туда мусор.