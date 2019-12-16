Как будет проходить эксперимент по прослеживаемости товаров

Сегодня ФНС опубликовала проект приказа «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления».
В документе описаны:
· условия участия заинтересованных лиц в эксперименте;
· порядок регистрации заявок от заинтересованных лиц;
· правила предоставления заинтересованными лицами документов, содержащих реквизиты товаров, подлежащих прослеживаемости, оператору информационной системы;
· структура регистрационного номера партии товаров и правила его указания в документах, содержащих реквизиты товаров, подлежащих прослеживаемости;
· правила внесения информации в информационную систему;
· порядок взаимодействия информационной системы с иными информационными системами ФНС и ФТС;
· правила использования веб-сервисов информационной системы;
· правила мониторинга результатов эксперимента.
Напомним, согласно Постановлению Правительства от 25.06.2019 № 807 прослеживаемости подлежат следующие товары:
- холодильники и морозильники бытовые;
- оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования;
- автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций;
- бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом;
- грейдеры и планировщики самоходные;
- машины трамбовочные и дорожные катки самоходные;
- погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные;
- экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков;
- экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых;
- машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды;
- машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки; сушильные машины с загрузкой более 10 кг;
- оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра;
- мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных;
- приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения;
- мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных;
- коляски детские;
- мебель металлическая для офисов;
- мебель металлическая;
- схемы интегральные электронные.
Дата выпуска товаров, подлежащих прослеживаемости, по ДТ должна быть после 01 июля 2017 года.