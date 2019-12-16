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Как будет проходить эксперимент по прослеживаемости товаров

Сегодня ФНС опубликовала проект приказа «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления».

В документе описаны:

· условия участия заинтересованных лиц в эксперименте;

· порядок регистрации заявок от заинтересованных лиц;

· правила предоставления заинтересованными лицами документов, содержащих реквизиты товаров, подлежащих прослеживаемости, оператору информационной системы;

· структура регистрационного номера партии товаров и правила его указания в документах, содержащих реквизиты товаров, подлежащих прослеживаемости;

· правила внесения информации в информационную систему;

· порядок взаимодействия информационной системы с иными информационными системами ФНС и ФТС;

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· правила использования веб-сервисов информационной системы;

· правила мониторинга результатов эксперимента.

Напомним, согласно Постановлению Правительства от 25.06.2019 № 807 прослеживаемости подлежат следующие товары:

  • холодильники и морозильники бытовые;
  • оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования;
  • автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций;
  • бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом;
  • грейдеры и планировщики самоходные;
  • машины трамбовочные и дорожные катки самоходные;
  • погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные;
  • экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков;
  • экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых;
  • машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды;
  • машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки; сушильные машины с загрузкой более 10 кг;
  • оборудование для промывки, чистки, отжима, глажения, прессования, крашения, наматывания и аналогичных способов обработки текстильной пряжи и текстильных изделий; оборудование для обработки фетра;
  • мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных;
  • приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения;
  • мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных;
  • коляски детские;
  • мебель металлическая для офисов;
  • мебель металлическая;
  • схемы интегральные электронные.
Операции купли-продажи на внутреннем рынке РФ должны оформляться счетами-фактурами с указанием регистрационного номера ДТ и номера товара по ДТ.

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Дата выпуска товаров, подлежащих прослеживаемости, по ДТ должна быть после 01 июля 2017 года.

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