В каких регионах 31 декабря будет выходным

Все больше регионов России объявляют 31 декабря выходным днем. Сегодня стало известно, что такое решение принято еще в Воронежской области и Удмуртии.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение о переносе выходного дня для госслужащих с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Он предложил руководству коммерческих организаций последовать его примеру.

В Удмуртии тоже 31 декабря сделают выходным для госслужащих. И тоже надеются, что остальные компании перенесут выходной.

На сегодняшний день уже почти в двадцати регионах приняли решение о переносе выходного или рекомендовали это сделать. Вот такую инфографику составил ТАСС. Удмуртии там пока нет, потому что указ главы республики пока не опубликован.

;