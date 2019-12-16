Утверждены новые формы реестров по акцизам

ФНС утвердила новую форму и порядок заполнения реестров, представляемых для подтверждения обоснованности освобождения от уплаты акциза при экспорте или реэкспорте. Приказ от 24.07.2019 № ММВ-7-15/375@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 13 декабря.

Утверждены:

форма и формат реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных подпунктом 3 пункта 7, подпунктом 2 пункта 7.2 статьи 198 НК РФ;

порядок заполнения и представления реестра таможенных деклараций, предусмотренных подпунктом 3 пункта 7, подпунктом 2 пункта 7.2 статьи 198 НК РФ.

Приказ ФНС от 27.12.2016 № ММВ-7-15/720@, которым были утверждены действующие сейчас реестры, признается утратившим силу.

Новые формы будут действовать с 1 января 2020 года.