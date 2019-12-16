Сбербанк предлагает клиентам доступ к мощнейшему суперкомпьютеру

Суперкомпьютер «Кристофари» Сбербанка и его дочерней компании SberCloud, разработанный в партнерстве с компанией NVidia, запущен в коммерческую эксплуатацию, его мощности стали доступны клиентам — юридическим лицам с 12 декабря.

Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает пресс-служба банка. «Кристофари» стал первым российским суперкомпьютером, созданным для работы с искусственным интеллектом и доступным из облака.

В релизе подчеркивается, что «Кристофари» — самый мощный суперкомпьютер в России и 29-й в мировом рейтинге суперкомпьютеров. Его мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики: нефтегазовой, электроэнергетике, тяжелой промышленности, медицине, телекоммуникациях, ретейле, финансовом секторе и т. п.

«С первого дня работы суперкомпьютера в рамках акции «100 рублей за 100 минут всей мощности суперкомпьютера «Кристофари» для обучения моделей» клиенты могут получить 100 минут работы на объеме данных до 10 гигабайт за символическую плату. Акция продлится до 12 июня 2020 года», — сообщают в Сбербанке.

Для участия в акции клиентам нужно зарегистрироваться на сайте SberCloud, добавить услугу AI Cloud и активировать свое участие. Затем необходимо пополнить счет на сумму 100 рублей.