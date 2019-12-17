ЦБ назвал операции, которые нельзя считать подозрительными

Банк России не поддерживает практику введения банками заградительных тарифов на переводы денег гражданам от юрлиц при операциях с низким риском.

Кредитные организации не должны взимать повышенные комиссии по операциям с низким риском, следует из ответа пресс-службы регулятора на запрос РБК.

Ранее вопрос заградительных тарифов вызвал критику ФАС. На заседании с Ассоциацией антимонопольных юристов руководители службы обсуждали злоупотребления банков: по мнению бизнеса, кредитные организации завышают комиссии по расчетному обслуживанию для юрлиц, если компания проводит операции с физлицами. Глава ФАС Игорь Артемьев назвал подобную практику «безобразием». По его словам, кредитные организации прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ, хотя в документах регулятора «прямо не написано такое хамство».

С 2013 года кредитным организациям разрешили взимать с подозрительных клиентов повышенные или заградительные комиссии по операциям с высоким уровнем риска. На практике размер комиссии может быть в 15–20 раз выше стандартного. У некоторых банков заградительный тариф указан в договорах о расчетно-кассовом обслуживании предпринимателей.

В ответе на запрос РБК Банк России привел перечень операций, которые нельзя по умолчанию считать сомнительными. Установку по ним повышенных комиссий ЦБ считает нецелесообразной: