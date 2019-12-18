Электронные трудовые книжки – с 2020 года

Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ в ТК внесены изменения, которыми устанавливается порядок формирования и хранения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде.

Начиная с 1 января 2020 года работодатели обязаны формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности каждого работника (в частности, сведения о месте работы, трудовой функции, переводах на другую постоянную работу и увольнении с указанием основания и причины) и представлять их в информационную систему ПФР.

Работники могут получать переданные в Фонд сведения об их трудовой деятельности непосредственно в Фонде, в МФЦ или с использованием единого портала госуслуг.

Также работник вправе получить сведения о своей трудовой деятельности непосредственно у работодателя по последнему месту работы (за период работы у этого работодателя) в удобной для работника форме (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью).

За задержку предоставления работнику таких сведений или внесение в них не соответствующей законодательству формулировки основания или причины увольнения работодатель несёт ответственность, аналогичную ответственности, которая предусмотрена за соответствующие нарушения при ведении трудовой книжки.

Указанные сведения работники могут предъявлять вместе с трудовой книжкой или взамен её при трудоустройстве, а также в других случаях, в которых требуется подтверждение осуществления трудовой деятельности или наличия трудового стажа.

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в электронном виде в порядке, установленном статьёй 66.1 ТК, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.

Федеральным законом предусматривается возможность продолжения ведения работодателями трудовых книжек тех работников, которые были приняты на работу до 31 декабря 2020 года, наряду с формированием в электронном виде сведений об их трудовой деятельности.

При этом указанные работники обязаны не позднее 31 декабря 2020 года подать работодателю письменное заявление о продолжении ведения трудовой книжки либо о предоставлении им в дальнейшем сведений о трудовой деятельности в порядке, предусмотренном статьёй 66.1 ТК.

В случае если работник не подал работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку. Лица, не имевшие возможности в указанный срок подать работодателю одно из указанных заявлений, вправе сделать свой выбор в любое время, подав соответствующее письменное заявление работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве.

За работником, подавшим письменное заявление о продолжении ведения трудовой книжки, сохраняется право на её ведение и при последующем трудоустройстве к другим работодателям, а также право в любое время отказаться от её ведения.

Работодатель выдаёт трудовую книжку на руки работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему в дальнейшем сведений о трудовой деятельности, и освобождается от ответственности за её ведение и хранение.

Работодатели обязаны до 30 июня 2020 года включительно уведомить каждого работника в письменной форме об указанных изменениях в трудовом законодательстве и о праве работника сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением ему сведений о трудовой деятельности.

Указанный порядок также распространяется на лиц, которые замещают государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы либо осуществляют другие виды профессиональной служебной деятельности.

Кроме того, Федеральным законом от 16.12.2019 № 436-ФЗ предусматривается дополнение индивидуального лицевого счёта зарегистрированного лица в информационной системе ПФР разделом «Сведения о трудовой деятельности», в котором, в частности, будут содержаться сведения о приёме на работу такого лица, переводах на другую постоянную работу и об увольнении с указанием основания и причины.

При этом под трудовой деятельностью понимаются не только периоды работы по трудовому договору, но и периоды замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы, иные периоды профессиональной служебной деятельности.

Также определяются порядок и сроки представления работодателями указанных сведений в информационную систему ПФР.