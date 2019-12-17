Банкиров массово вербуют для слива данных

В стране существуют 73 сервиса, которые занимаются вербовкой инсайдеров в российских банках. Такой информацией поделился исследователь даркнета (скрытой сети, часто использующейся для незаконной деятельности) Антон Ставер.

«Большое количество групп, предоставляющих такие услуги, обусловлено тем объемом работы, которая на них сваливается», — объяснил «Известиям» Ставер.

По словам исследователя, сервисы, вербующие сотрудников банков, получают в день до 50 заказов, чего хватает для существования целой индустрии. Заказчиками данных обычно выступают конкуренты банков, ревнивые супруги клиентов, а также хакеры и мошенники. При этом вербовкой, по информации Ставера, чаще всего «занимаются специализированные структуры».

Специалист отметил, что вербовщики получают от заказчиков около 15 тысяч рублей за одного сотрудника банка. Время выполнения заказа колеблется от 5 до 7 суток, после чего заказчик получает сведения в одном из мессенджеров. С данными исследования согласен Павел Крылов, который руководит компанией, специализирующейся на расследовании киберпреступлений.

«Мошеннические схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны, поэтому злоумышленники активно ищут инсайдеров в банках», – считает специалист.

Он также отметил, что схемы с вербовкой ради монетизации используют различные преступные группировки, пользующиеся возможностями по краже и выводу денег.