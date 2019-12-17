НПФ заставят зарабатывать установленный минимум

Минфин предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Если НПФ управляет пенсионными накоплениями, то они должны обеспечивать доходность не ниже 6,7% в год, иначе не смогут выплачивать пенсии. В 2018 году такую доходность показали единичные фонды.

Также Минфин предлагает ввести обязательство компенсировать недостаток из собственных резервов и средств, в случае необеспечения минимального дохода. Логика проста – зачем кормить НПФ, если они зарабатывают меньше, чем доходность ОФЗ.

Из данных ЦБ за 2018 год следует, что доходность выше 6,7% по итогам года обеспечили лишь два НПФ из 35 фондов, которые управляли пенсионными накоплениями. Доходность остальных была ниже, а 7 и вовсе показали отрицательный результат.

Последние истории с НПФ сильно подорвали доверие отрасли, часть из них были прикрыты Центральным банком в рамках оздоровления рынка. Сама задумка Минфина хоть и звучит здраво, но альтернативы не видно. Продвигаемый Минфином гарантированный пенсионный план идея из серии собрать с людей побольше, а отдать поменьше.