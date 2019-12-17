Готовятся маркировать воду

Завтра на Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции будут решать, насколько целесообразно вводить маркировку для минеральной и питьевой воды, которую разливают и продают в бутылках.

Напомним, ранее в Совете Федерации ранее заявляли, что эта мера позволит бизнесу обеспечить контроль каждой товарной единицы, повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, оптимизировать бизнес-процессы и сократить транзакционные издержки, потребителю — получить гарантию подлинности приобретаемой продукции и инструмент общественного контроля, а государству даст инструмент для повышения собираемости налогов и борьбы с нелегальным оборотом товаров.

В рамках Госкомиссии подведут итоги и примут решение, нужно ли проводить эксперимент по введению маркировки. Если соответствующее решение будет принято, изменения внесут в постановление Правительства, которым утверждается перечень товаров, подлежащих маркировке, пишет «Парламентская газета».