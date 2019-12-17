Госкомпании усиленно загоняют в налоговый мониторинг

Первый заместитель Председателя Правительства РФ — глава Минфина Антон Силуанов утвердил директивы № 11528п-П13 о переходе на налоговый мониторинг компаний с госучастием. Они касаются акционерных обществ и их дочерних компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства от 23.01.2003 № 91-р.

Директивы предписывают представителям интересов РФ в советах директоров акционерных обществ в 10-дневный срок инициировать проведение заседаний с включением в повестку дня вопроса «О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга».

При принятии положительного решения госкомпаниям необходимо разработать и согласовать с ФНС «дорожную карту» на 2021-2025 годы.

«По поручению Дмитрия Медведева мы совместно с Минэкономразвития России провели серьезную работу по распространению налогового мониторинга на компании с госучастием. Выход директив регламентирует сроки перехода госкомпаний на такую форму взаимодействия.

Переход госкомпаний на онлайн-взаимодействие с налоговыми органами обеспечит правильное и своевременное исчисление и уплату налогов и сборов в бюджет Российской Федерации, а также повысит точность прогнозирования налоговых поступлений», — подчеркнул руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Напомним, на сегодняшний день налоговый мониторинг уже проводится в отношении 16 компаний с госучастием (Ростех, РЖД, Аэрофлот, ИнтерРАО, Банк ВТБ, НКЦ и др.).

С 2020 года на налоговый мониторинг переходят 32 компании с госучастием. Среди них Сбербанк, Росатом, Ростелеком, Россети, Федеральная Сетевая Компания, РусГидро, аэропорт Шереметьево, Федеральная пассажирская компания, Федеральная грузовая компания, Совкомфлот, СКФ Шельф, ВТБ лизинг, Дом.РФ и Банк Дом.РФ и др. Отключить рекламу

С 2020 года налоговый мониторинг будет проводиться в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30 % поступлений в федеральный бюджет.