Лайфхак от коллеги, у которого рабочий завал перед новым годом

Конец года – это традиционная запарка у бухгалтеров. А вот участник Красного уголка бухгалтера решил эту проблему к обоюдному удовольствию с сыном — сын вводит первичку в программу и получает за это карманные деньги.

Как оказалось, многим бухгалтерам помогают не только дети, но и вся семья.

«Моя дочка кассовые книги сшивает» «А мой сын собирал мне книги покупок и продаж» «Мой в ФСС и ПФР отчеты возил, после школы. Делал жалобные глаза, говорил — мама послала, примите пожалуйста» «Моя младшая сестра ставила прочерки в графах. Это когда все еще только на бумаге было и не один экземпляр. А потом считала сколько прочерков. И вот не помню по 10 копеек за каждый прочерк платила» «Мои вообще у меня на окладе работали долгое время. А 31 марта вся семья дружно подписывала конверты, бегала на почту, а потом отмечала тортиком конец сдачи отчетности»

А как у вас?