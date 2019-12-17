ПФР пообещал двойные пенсии перед Новым годом

Пенсионеры, которые обычно получают свои пенсионные выплаты с первого по восьмое числа месяца, в декабре получат две пенсии: собственно за декабрь и потом уже за январь. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает PRIMPRESS.

Голикова выступила на заседании ПФР и уточнила, что организация должна озаботиться досрочной выплатой пенсий людям перед праздниками. По словам вице-премьера, пенсионеры должны получить пенсию за январь перед наступлением праздников, чтобы не остаться без денег.

В свою очередь руководитель ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20-х числах декабря. А те пенсионеры, которые не успеют получить пенсию за январь в декабре, смогут сделать это в отделениях почты с 3 по 6 января или уже 8 января, потому что 7 января почта работать не будет.